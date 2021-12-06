Почти весь личный состав ВСУ вакцинировался против Covid-19, — Ляшко

С начала кампании по массовой вакцинации против коронавируса Вооруженные силы Украины систематически показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией. По состоянию на 6 декабря привился почти весь личный состав.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга. По данным Минздрава, уже почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины и 98% – одной.

"Военные солидарны с медработниками. Спасибо, что личным опытом помогаете нам в борьбе с невидимым врагом (пандемией коронавируса — Delo.ua). С начала вакцинальной кампании Вооруженные силы Украины показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией против Covid-19", — сказал Ляшко, поздравляя военных с Днем Вооруженных сил.

Министр добавил, что в целом по стране уже в 16 регионах вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. В 6 регионах полный курс прививок завершили уже более 40% жителей.

По данным Минздрава, по состоянию на 6 декабря за последние сутки против Covid-19 вакцинировано 70 797 человек. Первую дозу получили 27 161 украинец, вторую — 43 636 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 753 тысячи 66 человек, из них получили первую дозу 13 млн 753 тысячи 64 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 806 тысяч 77 человек. В общей сложности проведено 25 млн 559 тысяч 141 прививка.

Чаще всего украинцы вакцинируются вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. С начала кампании вакцинации 5 млн 756 тысяч 357 граждан вакцинировались Comirnaty.

Ляшкой также напомнил, что в Украине начали действовать новые правила карантина.

"С сегодняшнего дня (6 декабря — Delo.ua) начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и т.д. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев", — сказал министр.

Теперь, чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в "желтой" и "оранжевой" зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины. Ранее при соблюдении правил карантина бизнес в этих зонах мог работать и без проверок документов о прививках.