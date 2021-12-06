Covid-19: за сутки в Украине коронавирус выявили почти у 4,5 тысяч человек

По состоянию на утро 6 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших – 429 детей и 52 медработника. Всего за прошедшие сутки в Украине госпитализировано с коронавирусом 1660 человек, выздоровело от этой болезни 9082 пациента, а 239 украинцев скончались.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 3 501 955 человек, выздоровели от этого заболевания – 3 059 741 украинец и было зарегистрировано 88 519 летальных случаев. За этот период проведено 16 089 778 ПЦР-тестирований.

В течение последних суток против Covid-19 вакцинировано 70 797 человек. Первую дозу получили 27 161 украинец, вторую – 43 636 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививка.

В мир быстро распространяется новый штамм коронавируса Omicron, из-за которого страны вводят новые карантинные ограничения, в том числе на правила въезда иностранцев.

В связи с распространением нового штамма коронавируса Omicron в Украине с 3 декабря установили запрет на въезд иностранцам, прибывшим из ряда стран Африки. На период действия карантина в стране закрывает свои границы для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватин, Мозамбика, Малави.

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