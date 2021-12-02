Португалия изменила правила въезда для украинцев

Правительство Португалии решило ужесточить правила въезда для туристов, в том числе из Украины. Теперь при въезде в страну нужно предъявлять негативный тест на коронавирус даже вакцинированным украинцам.

Как сообщила пресс-служба посольства Украины в Португалии, такое правило будет действовать по меньшей мере до 9 января 2022 года. При въезде в Португалию турист обязан предоставить и Covid-сертификат и негативный тест на коронавирус.

Португалия принимает Covid-сертификат в украинском электронном сервисе государственных услуг "Дія". Но после последней дозы прививки вакциной Janssen или AstraZeneca или Moderna или Pfizer в любом случае должно пройти больше 14 дней.

Вместо Covid-сертификата можно предоставит сертификат о выздоровлении, сгенерированного в приложении "Дія".

Все пассажиры, прибывающие на территорию Португалии, должны заполнить форму на специальном сайте. Форму необходимо заполнить после совершения "check-in" на рейс, на котором путешественники прибывают в Португалию, и до посадки в самолет.

"Путешественники, которые будут пытаться въехать в Португалию без справки о результатах теста на коронавирус, будут оштрафованы на сумму от 300 до 800 евро. Путешественники, которые будут пытаться въехать в Португалию с фальшивыми документами, будут оштрафованы и изолированы в специально отведенных помещениях для выяснения ситуации", — отметили в посольстве.

Уточняется, что возобновлена работа пунктов контроля на наземной границе Португалии с Испанией.

Путешественники, прибывающие из ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик, или находившиеся на территории этих стран в любое время в период 14 дней до прибытия в Португалию, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия в страну.

Украина вовсе закрывает границы для иностранцев, прибывших из этих стран южной Африки. Это связано с распространением нового штамма коронавируса “Омикрон” .

Впервые его обнаружили в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. По состоянию на начало декабря “Омикрон” обнаружили в 23 странах. Больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке – 77, а также в Великобритании – 22.