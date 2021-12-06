В Украине начали действовать новые правила карантина: что изменилось

С понедельника, 6 декабря, в Украине значительно ужесточаются условия карантина. “Желтую” зону во многих моментах приравняли к “красной”. Кроме этого, уменьшается срок действия определенных коронавирусных документов.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Теперь, чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в "желтой" и "оранжевой" зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины. Ранее при соблюдении правил карантина бизнес в этих зонах мог работать и без проверок документов о прививках.

Кроме того, становится обязательной проверка ковид-сертификатов с помощью считывания QR-кода. Ранее сотрудники заведений могли ограничиваться просто просмотром документов.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владельца заведения могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Учебные заведения в "желтой" и "оранжевой" зонах для продолжения работы теперь должны иметь 100% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой (ранее достаточно было иметь 80% сделавших прививку работников).

Для "красной" зоны карантина ограничения усилились еще сильнее: теперь там для посещения подойдет только сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Что касается "желтого" сертификата, то срок его действия понизили со 120 суток до 30.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов во всех зонах карантина не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил: ношение маски и соблюдение дистанции 1,5 метра.

Напомним, ранее украинское правительство в меморандуме с Международным валютным фондом пообещало, что к концу 2021 года курс вакцинации против коронавируса пройдут 17 миллионов человек.

По состоянию на 5 декабря в Украине было привито двумя дозами более 11,806 млн человек. Одну дозу получили уже более 13,753 млн украинцев.