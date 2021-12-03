Германия планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В Германии вводят дополнительные ограничения для не вакцинированных от коронавируса жителей, а также рассмотрят вопрос об обязательной вакцинации от Covid-19.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, невакцинированным гражданам будет запрещен доступ ко всем организациям, кроме продуктовых магазинов и аптек. Магазины, рестораны, музеи, кинотеатры смогут принимать только вакцинированных или выздоровевших после болезни посетителей.

Частные собрания для непривитых будут ограничены одним домохозяйством. Невакцинированные также должны будут сдавать дополнительные тесты.

Ночные клубы, дискотеки, музыкальные заведения будут закрыты в районах, где заболеваемость достигает показателя 350 на 100 тысяч населения.

На футбольные стадионы будут допускать не более 15 000 зрителей. На закрытые спортивные объекты — не более 5000 человек.

Также в школах возвращают обязательное ношение защитных масок.

Новые меры вступят в силу после одобрения депутатами Бундестага.

Также Бундестаг рассмотрит введение обязательной вакцинации в начале 2022 года. Комитет по этике разработает соответствующий закон.

Олаф Шольц, которого, как ожидается, объявят новым канцлером Германии на следующей неделе, сказал, что вакцинация — это "способ выхода из этого кризиса", и "если бы у нас был более высокий уровень вакцинации, мы бы не обсуждали это сейчас".

Отметим, сейчас 69% населения Германии полностью вакцинированы – это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Отметим, власти Франции не будут вводить карантинные ограничения или комендантский час, вместо этого в стране ускорят кампанию вакцинации, чтобы замедлить рост случаев Covid-19.