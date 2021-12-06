В США разработали антикоронавирусную жевательную резинку

Ученые Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне.

Об этом говорится в сообщении университета, пишет Интерфакс-Украина.

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может передаться другим людям. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", — заявил автор исследования Генри Дэниэлла.

Отмечается, что белок ACE2 на клетках человека также связывает белок спайка SARS-CoV-2.

Другие исследовательские группы показали, что инъекции ACE2 могут снизить вирусную нагрузку у людей с тяжелыми инфекциями.

Ученые в лаборатории вырастили этот белок с использованием генетических технологий и растительного материала.

"Растительный материал может быть использован в качестве средства доставки белка. Эта система обладает потенциалом, позволяющим избежать обычных препятствий для синтеза белковых лекарственных средств, а именно дорогостоящего процесса производства и очистки", — говорится в сообщении.

Чтобы протестировать жевательную резинку, исследователи вырастили ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включили полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от Covid-19-позитивных пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с Covid-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

В настоящее время ученые работают над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях.

Напомним, новый штамм коронавируса Omicron обнаружили уже в более чем 20 странах. Он отличается склонностью к мутациям, которые повышают заразность. Глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, Всемирной организацией здравоохранения оценен как "крайне высокий".

Над вакциной от нового штамма работают сразу три фармацевтические компании-гиганты. Разработчики считают, что смогут адаптировать свою РНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант «ускользания», то есть который может потребовать корректировки препарата.