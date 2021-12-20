Регулятор ЕС одобрил пятую вакцину против коронавируса Novavax

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на продажу вакцины компании Novavax против Covid-19 Nuvaxovid. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба EMA.

Nuvaxovid — пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения Covid-19. Это вакцина на основе белка, которая вместе с уже разрешенными вакцинами будет поддерживать кампании вакцинации в государствах-членах ЕС.

После оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству. EMA рекомендовало вакцину Nuvaxovid людям старше 18 лет.

Дело в том, что результаты двух основных клинических испытаний показали, что Nuvaxovid эффективен в предотвращении Covid -19 у людей в возрасте от 18 лет. Всего в исследованиях приняли участие более 45 000 человек.

Первое исследование, проведенное в Мексике и США, показало снижение на 90,4% числа симптоматических случаев Covid-19 через 7 дней после второй дозы у людей, получавших Nuvaxovid (14 случаев из 17312 человек) по сравнению с людьми, получавшими плацебо (63 из 8140 человек). Это означает, что вакцина была на 90,4% эффективна в этом исследовании.

Второе исследование, проведенное в Великобритании, также показало аналогичное сокращение числа симптоматических случаев Covid-19 у людей.

Взятые вместе результаты двух исследований показывают, что эффективность вакцины Nuvaxovid составляет около 90%.

Ранее комитет по лекарственным средствам для человека EMA выпустил рекомендации по использованию препарата Paxlovid для лечения коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения Украины уже объявило о закупке Paxlovid в количестве, необходимом для лечения 300 тысяч человек.

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