Бустерная доза вакцины Moderna в 37 раз увеличивает количество антител — СМИ

Повторная вакцинация против коронавируса вакциной Moderna значительно повышает уровень антител, которые могут предотвратить последствия от заболевания штаммом Omicron.

Об этом 20 декабря сообщили в компании Moderna, передает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, результаты Moderna показывают, что санкционированная в настоящее время бустерная доза в 50 микрограммов, то есть половина дозы, назначенной для первичной иммунизации, увеличила уровень антител примерно в 37 раз.

В компании заявили, что полная доза в 100 микрограммов была бы еще более действенной, повышая уровень антител примерно в 83 раза, по сравнению с уровнями до повышения.

Результаты основаны на лабораторных тестах, которые не отражают весь спектр иммунного ответа организма против вируса. Хотя вакцины не могут предотвратить заражение этим вариантом, ожидается, что они предотвратят тяжелые заболевания у подавляющего большинства людей.

Moderna проверила третью прививку нескольких версий своей вакцины, каждой на 20 людях. Перед бустингом у всех людей был низкий уровень антител, которые могут предотвратить инфекцию Омикрон. На 29-й день после получения третьей вакцины у тестируемых резко повысились уровни антител.

Компания также протестировала "поливалентные" бустерные инъекции. В каждом из этих продолжающихся испытаний участвуют от 300 до 600 человек.

По информации компании, дозы поливалентных бустеров в 50 и 100 микрограммов повышали уровни антител до столь же высоких уровней.

В NYT уточнили, что данные не публиковались и не анализировались независимыми экспертами.

25 октября комитет Европейского агентства по лекарственным средствам для человека рассмотрел заявку на получение торговой лицензии на бустерную дозу вакцины против Covid-19 Spikevax производителя Moderna.

В Комитете решили, что получение бустерной дозы людям от 18 и старше можно рассматривать минимум через шесть–восемь месяцев после получения второй дозы.

В Модерне заявили, что с учетом быстрого распространения штамма Omicron по всему миру компания сосредоточит свои краткосрочные усилия на дополнительных прививках оригинальной вакцины.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, он получил название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита — Omicron.

Ранее сообщалось, что штамм Omicron обнаружили уже более чем в 20 странах. Он отличается склонностью к мутациям, которые повышают заразность. Глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, Всемирной организацией здравоохранения оценен как "крайне высокий".

Над вакциной от нового штамма работают сразу три фармацевтические компании-гиганты. Разработчики считают, что смогут адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант "ускользания", то есть который может потребовать корректировки препарата.