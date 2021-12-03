Штамм коронавируса Omicron добрался до США и Испании

Первые случаи штамма коронавируса Covid-19 Omicron обнаружили в Испании, а также в пяти штатах США: Нью-Йорке, Колорадо, Калифорнии, Миннесоте и на Гавайях.

Как сообщает Reuters, первый в Испании случай варианта Omicron выявили у вакцинированного человека, который не путешествовал в страны риска. 62-летний мужчина в Мадриде имеет легкие симптомы, он находится на изоляции дома, а люди, с которыми он контактировал, отправлены на карантин. Изучаются также два схожих случая.

В США обнаружены сразу 10 случаев инфицирования штаммом Omicron, пять из них — в Нью-Йорке. Причем большинство заразившихся были полностью вакцинированными — у них выявлены легкие симптомы.

В Калифорнии, Колорадо и Миннесоте были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди полностью вакцинированных пациентов, у которых развились легкие симптомы, в то время как Гавайи сообщили о случае невакцинированного человека с умеренными симптомами.

"Сейчас у нас нет дополнительной информации, но мы подозреваем, что будет еще больше случаев заражения, и лучшее, что может сделать каждый, — это осознать, что мы вовсе не беззащитны против этого варианта", — сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Для борьбы с распространением Omicron президент Джозеф Байден 2 декабря 2021 года объявил о новых требованиях к въезду иностранных путешественников и пообещал, что в ближайшие недели американцы получат доступ к бесплатному быстрому тестированию на Covid-19 на дому.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз сказал, что новости о случае в штате «вызывают беспокойство, но это не удивительно», добавив «мы знаем, что этот вирус очень заразен и быстро распространяется по всему миру».

Штамм Omicron обнаружили уже в более чем 20 странах. Он отличается склонностью к мутациям, которые повышают заразность. Глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, Всемирной организацией здравоохранения оценен как "крайне высокий".

Над вакциной от нового штамма работают сразу три фармацевтических компании-гиганта. Разработчики считают, что смогут адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант «ускользания», то есть который может потребовать корректировки препарата.

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