Украина покупает у Pfizer лекарство против коронавируса — препарат Paxlovid

Министерство здравоохранения Украины подписало с фармацевтической компанией Pfizer договор на приобретение лекарства Paxlovid, которое предназначено для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря, Украина договорилась о покупке 300 тысяч курсов лекарственных средств. Применение этого препарата позволит "не допустить осложнений, госпитализации и смертей" от Covid-19.

По заявлению компании Pfizer, во время испытаний таблетки Paxlovid показали высокую эффективность в предотвращении госпитализации и смерти — в 89% случаев. Такой результат медики получили, когда давали лекарства взрослым людям из групп высокого риска в течение нескольких дней после появления у них первых симптомов Covid-19.

Paxlovid сочетает в себе новый противовирусный препарат нирматрелвир и более старый ритонавир. Эти таблетки можно принимать дома. Компания ожидает, что лекарство сохранит эффективность против таких вариантов, как Omicron.

Тем временем появляется все больше средств от коронавируса. Так, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании одобрило препарат Sotrovimab. Этот препарат является наиболее эффективным при приеме на ранних стадиях заболевания. Медики рекомендуют использовать его в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Закупочная организация Crown Agents также провела переговоры с компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования для Украины лекарственных средств молнупиравир и PF-07321332/ритонавир. Но сначала они должны пройти регистрацию в США или Европейском Союзе.