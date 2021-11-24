Украина закупит два лекарства от Covid-19, если те пройдут испытания

Кабинет министров одобрил закупку двух препаратов от коронавирусной болезни — молнупиравира и PF-07321332/ритонавир — в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или Европейском Союзе.

Как сообщает Министерство здравоохранения, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 24 ноября.

Отмечается, что закупочная организация Crown Agents провела переговоры с компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования для Украины этих лекарственных средств.

"Минздрав постоянно ищет наиболее эффективное лекарство для борьбы с Covid-19. Специалисты министерства и Государственного экспертного центра постоянно следят за обновлением международных протоколов лечения, клиническими исследованиями лекарственных средств от Covid-19", — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Напомним, что 4 ноября первой в мире одобрила молнупиравир для лечения Covid-19 Великобритания. Однако эта страна более не является членом ЕС, потому данное решение не подпадает под озвученное выше требование Украины.

В свою очередь 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств предоставило разрешение на использование американского препарата Lagevrio для лечения взрослых от Covid-19.