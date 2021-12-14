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В Pfizer заявили, что их таблетки от Covid-19 снижают риск госпитализации или смерти почти на 90%
Обновленные результаты Pfizer по экспериментальному лечению коронавируса показали, что их таблетки снижают риск госпитализации или смерти на 89%. Об этом сообщает CNN.
Такой результат компания получила, когда давала лекарства взрослым людям из групп высокого риска в течение нескольких дней после появления у них первых симптомов Covid-19.
В Pfizer планируют через некоторое время начать выпускать таблетки под названием Paxlovid. Планируется, что люди, заболевшие коронавирусом, смогут принимать их дома.
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В Pfizer также заявили, что исследование показало "примерно 10-кратное снижение вирусной нагрузки на 5-й день по сравнению с плацебо (имитация лекарственного средства)".
Компания ожидает, что препарат сохранит активность против таких вариантов, как Omicron. Лабораторные тесты показали, что Paxlovid блокирует фермент, участвующий в репликации нового варианта вируса.
Ранее Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант Omicron вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы.
Результаты исследований ученых из Израиля подтверждают эту теорию. Ученые отмечают, что работали с настоящим вирусом, а не с биоинженерным вариантом. Это позволило получить характерные мутации Omicron.
Тем временем штамм Omicron быстро распространяется по миру. Его уже обнаружили в Китае.
Китайские власти сообщили, что Omicron обнаружили у репатрианта, у которого по прибытии из-за границы не было никаких симптомов. Пациент находится на карантине и проходит лечение в специализированной больнице.
Фото: Depositphotos