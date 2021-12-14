Штамм коронавируса Omicron обнаружили в Китае

В КНР заявили о первом пациенте со штаммом Omicron — он проживает в северном городе Тяньцзинь, сообщает the Guardian. Это может стать угрозой для стратегии нулевого распространения вируса, которую страна применяет в борьбе с пандемией.

Китайские власти сообщили, что Omicron обнаружили у репатрианта, у которого по прибытии из-за границы не было никаких симптомов. Пациент находится на карантине и проходит лечение в специализированной больнице.

В то же время в восточной провинции Чжэцзян в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Эксперты считают, что при отсутствии надлежащего контроля этот вариант может перевернуть стратегию Пекина по полному сдерживанию пандемии. С 2020 года план страны по "нулевому Covid" обеспечивал китайским гражданам жизнь без пандемии, но теперь эта концепция находится под угрозой срыва.

Случаи штамма Omicron, впервые обнаруженные в Южной Африке и отмеченные Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, вызывающий беспокойство", уже зафиксированы более чем в 50 странах.

По крайней мере, один человек в Великобритании умер от Omicron. Причем на территории этой страны зафиксировали первый в мире летальный случай от нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Напомним, штамм Omicron склонен к мутациям, которые могут сделать его еще более заразным, чем другие. В результате, по выводу ВОЗ, возрастает вероятность того, что он быстро распространится по миру.

Но американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы. Это подтверждают и результаты исследований ученых из Израиля.