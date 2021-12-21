Украина получит 42 миллиона доз вакцин против коронавируса в 2022 году

Украина договорилась о поставке почти 42 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2022 году. Речь идет, в том числе, о вакцинах Pfizer и CoronaVac.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.

"Говорится о 25 миллионах доз вакцин Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 миллионах доз по механизму COVAX", — сказал замминистра.

По словам Кузина, эти поставки — гарантия того, что 80% взрослого населения Украины сможет получить полноценную ревакцинацию двумя дозами.

По состоянию на 21 декабря в Украине более 13 миллионов человек получили две дозы вакцины против Covid-19.

"Исследования свидетельствуют, что у трети легко переболевших Covid-19 не обнаружили антител к вирусу. Также люди, которые перенесли Covid -19 и затем вакцинировались, почти в 2,5 раза имеют более низкий риск заболеть Covid-19", — добавил Кузин.

В Европе регулятор накануне одобрил пятую вакцину Novavax против Covid-19 Nuvaxovid. Nuvaxovid — пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения Covid-19. Это вакцина на основе белка, которая вместе с уже разрешенными вакцинами будет поддерживать кампании вакцинации в государствах-членах ЕС.

Кроме того, EMA выпустил рекомендации по использованию препарата Paxlovid для лечения коронавирусной болезни.

Минздрав Украины уже объявило о закупке Paxlovid в количестве, необходимом для лечения 300 тысяч человек.

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