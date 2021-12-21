В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 21 декабря в Украине обнаружили 6 029 новых случаев коронавируса, 346 пациентов скончались.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни детей – 390, медработников – 180. За минувшие сутки госпитализировали 1 061 человека. В то же время выздоровели 18 850 человек.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве – 1496. Меньше всего – в Херсонской (+32), Житомирской (+39) и Кировоградской (+52) областях.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 616 716 человек, выздоровели от этого заболевания 3 357 405 пациентов и 93 608 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 110 740 человек. Одну дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы 74 605 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получил одну дозу 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 061 477 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.

В Украине одобрены такие вакцины против Covid-19:

Johnson&Johnson;

Moderna;

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTechSinovac

Тем временем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на продажу вакцины компании Novavax против Covid-19 Nuvaxovid. Nuvaxovid — пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения Covid-19.

Ранее EMA выпустило рекомендации по использованию препарата Paxlovid для лечения коронавирусной болезни.

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