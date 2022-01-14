ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Об этом сообщает The Guradian.

Отмечается, что препарат "Барицитиниб" против артрита, который вместе с кортикостероидами использовали для лечения тяжелых или критических пациентов с коронавирусом, привел к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующую информацию ВОЗ указала в своих рекомендациях, опубликованных в британском медицинском журнале BMJ.

Эксперты также одобрили лечение синтетическими антителами "Сотровимаб" для пациентов с высоким риском госпитализации, которые имеют легкое течение коронавирусной инфекции.

Речь идет, в частности, о пожилых людях и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например, диабетом.

В то же время польза "Сотровимаба" для людей, не имеющих риска госпитализации, была незначительной.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности "Омикрона" "до сих пор не ясна".

Все рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4000 человек с Covid-19 разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Напомним, ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.