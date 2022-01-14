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Категория
Общество
Дата публикации

ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения коронавируса

ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения коронавируса
Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Об этом сообщает The Guradian.

Отмечается, что препарат "Барицитиниб" против артрита, который вместе с кортикостероидами использовали для лечения тяжелых или критических пациентов с коронавирусом, привел к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующую информацию ВОЗ указала в своих рекомендациях, опубликованных в британском медицинском журнале BMJ.

Эксперты также одобрили лечение синтетическими антителами "Сотровимаб" для пациентов с высоким риском госпитализации, которые имеют легкое течение коронавирусной инфекции.

Речь идет, в частности, о пожилых людях и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например, диабетом.

В то же время польза "Сотровимаба" для людей, не имеющих риска госпитализации, была незначительной.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности "Омикрона" "до сих пор не ясна".

Все рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4000 человек с Covid-19 разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Напомним, ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.

Автор:
Светлана Манько