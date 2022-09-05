В Украине начинается новая волна Covid-19: сколько сейчас заболевших

В Украине постепенно растет заболеваемость Covid-19 и количество госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тысячи больных коронавирусной болезнью, а в больницах находятся более 3 тысяч пациентов.

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Об этом рассказал в интервью "Укринформу" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тысяч, сейчас это 11,5 тысяч, у которых был диагностирован Covid-19. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости Covid-19, и спадать он начнет в марте - апреле, а может, и в начале мая",- заявил Кузин.

Он отметил, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.

"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тысяч, сейчас около 3,1 тысяч пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом Covid-19", – сказал Кузин.

По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестов на Covid-19.

По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тысяч тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.

В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-систем на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступно около 1,7 млн быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.

Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время, вероятнее всего, Минздрав примет решение о разрешении второй бустерной дозы вакцинации (четвертой суммарно) для всех людей. Это могут сделать до середины сентября.

"Речь идет о том, что когда человек будет обращаться в пункт вакцинации, то ему не откажут в прививке. Пока сейчас могут получить второй бустер только люди, которые имеют для этого медицинские показания", - рассказал Кузин.

Отметим, что на момент полномасштабного военного вторжения России 24 февраля Украина находилась на историческом пике заболеваемости Covid-19 (тогда официально зараженными считалось около 1,8% населения), однако сразу после этого публикация Министерством здравоохранения соответствующих статистических данных прекратилась.

При этом через месяц, 26 марта, правительство отменило ограничения, связанные с Covid-19, и обязательность вакцинации от этой болезни на период военного положения.