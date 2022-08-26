Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech за "воровство" технологии вакцины от Covid-19

Американская биотехнологическая компания Moderna, Inc., разрабатывающая лекарства и вакцины на основе матричной РНК подала иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд США по округу Массачусетс и региональный суд в Дюссельдорфе (Германия).

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Как говорится в сообщении производителя, он считает, что вакцина Comirnaty против Covid-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК Moderna.

В компании говорят, что ее новаторская технология имела решающее значение для разработки собственной мРНК-вакцины - Spikevax, а Pfizer и BioNTech без разрешения Moderna скопировали эту технологию для создания Comirnaty.

"Инновационную технологическую платформу мРНК мы разработали, вложив миллиарды долларов, и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии Covid-19. Эта основополагающая платформа, которую мы начали создавать в 2010 года, наряду с нашей запатентованной работой над коронавирусами в 2015 и 2016 годах позволила нам произвести безопасную и высокоэффективную вакцину против Covid-19 в рекордно короткие сроки после начала пандемии", - отметил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Кроме того, он указал, что Moderna использует платформу мРНК для разработки лекарств, которые могут лечить и предотвращать инфекционные заболевания, такие как грипп и ВИЧ, а также аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания и редкие формы рака.

В компании отмечают, что в соответствии с ее приверженностью справедливому глобальному доступу к медикаментам в октябре 2020 года Moderna обязалась не применять свои патенты, связанные с Covid-19, пока продолжается пандемия.

"В марте 2022 года, когда коллективная борьба с Covid-19 вступила в новую фазу и поставки вакцины больше не были препятствием для доступа во многих частях мира, Moderna обновила свое обещание", - говорится в сообщении.

Moderna указывает, что хотя никогда не будет бороться за соблюдение своих патентов на какую-либо вакцину против Covid-19, используемую в 92 странах с низким и средним уровнем дохода, она все же ожидала, что такие компании, как Pfizer и BioNTech, "будут уважать права на интеллектуальную собственность и рассмотрят коммерчески разумную лицензию" для использования в иных странах, однако Pfizer и BioNTech "не смогли этого сделать".

"За пределами 92 стран предварительного обязательства перед рынком, где поставки вакцин больше не являются препятствием для доступа, Moderna ожидает, что Pfizer и BioNTech компенсируют Moderna постоянное использование в Comirnaty запатентованных технологий Moderna", - отметила главный юрист Moderna Шэннон Клингер.

По ее словам, миссией компании является создание нового поколения лекарств на основе мРНК, чего невозможно достигнуть без патентной системы, которая вознаграждает и защищает инновации.

В то же время, признавая необходимость обеспечения постоянного доступа к этим жизненно важным вакцинам, Moderna не стремится удалить Comirnaty с рынка и не требует судебного запрета на ее продажу в будущем.

"Также Moderna не требует возмещения убытков, связанных с продажами Pfizer в странах AMC-92, и не требует возмещения убытков от продаж Pfizer, если ответственность за любой ущерб будет нести правительство США. Помимо этого, Moderna не требует возмещения убытков за деятельность, имевшую место до 8 марта 2022 года", - указывается в сообщении.

Источник фото: ua.depositphotos.com