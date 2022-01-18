Moderna выпустит комбинированную вакцину от гриппа и Covid-19

Американская фармацевтическая компания Moderna планирует разработать единую вакцину от коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV) к осени 2023 года.

Об этом пишет Politico.

По словам генерального директора компании Стефана Банселя, препарат защитит перед зимним инфекционным сезоном без необходимости делать несколько прививок.

"Наша цель, чтобы люди имели возможность сделать единственную ежегодную прививку и чтобы не возникало проблем, когда люди не хотят получать два-три укола за зиму", – сказал Бансель.

Бансель сообщил, что летом препарат должен перейти к третьей фазе испытаний.

Единая вакцина против Covid-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса может появиться на рынке до 2024 года.

"В лучшем случае это будет осень 2023 года. Я не думаю, что это произойдет во всех странах, но мы считаем, что это возможно в некоторых странах в следующем году", — заявил Стефан Бансель.

По его словам, единая вакцина будет использовать технологию мРНК. Технология вызывает иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей патогена в клетки человека.

Отметим, повторная вакцинация против коронавируса вакциной Moderna значительно повышает уровень антител, которые могут предотвратить последствия от заболевания штаммом Omicron.