Вакцина против омикрон-штамма будет готова в марте — гендиректор Pfizer Бурла

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против нового штамма коронавируса "Омикрон", будет готова в марте. Об этом сообщает CNBC News.

"Эта вакцина будет готова в марте. Мы уже начинаем производство некоторых специальных доз", — сказал Бурла.

Он добавил, что вакцина также будет нацелена на другие варианты Covid-19. При этом Бурла не уверен, нужна ли вообще специальная вакцина против "Омикрона" и как она будет использоваться.

Pfizer выпустит несколько доз, поскольку некоторые страны хотят, чтобы эта вакцина именно против конкретного штамма была готова как можно скорее.

"Мы надеемся, что мы добьемся чего-то, что обеспечит лучшую защиту, особенно от инфекций, потому что защита от госпитализаций и тяжелых заболеваний – это то, что необходимо прямо сейчас, с текущими вакцинами, если вы получили, скажем, третью дозу", — сказал Бурла.

Стоит отметить, что ученые из Великобритании выяснили, что вакцины Pfizer и Moderna эффективны только примерно на 10% при предотвращении симптоматического течения заболевания Covid-19 после 20 недель с момента получения второй дозы. В то же время на этот период обе вакцины еще защищают от тяжелого течения болезни и смерти.

Согласно исследованию, бустерные прививки эффективны до 75% для предотвращения симптоматической инфекции.

Напомним, бустерная доза стала доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и усилить защиту от штамма коронавируса "Омикрон".

Новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января.

До момента введения нового Covid-сертификата все, кто вакцинировался бустерной дозой, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

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