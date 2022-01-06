Для украинцев от 18 лет разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса, — Ляшко

Бустерная доза будет доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на своей странице в Facebook. Прививать начнут уже с 8 января, но сертификаты появятся чуть позже

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет", — написал Ляшко.

Он отметил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и усилить защиту от штамма коронавируса "Омикрон".

"Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от Covid-19. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек", — говорится в сообщении.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, Ляшко рекомендует вводить бустерную дозу вакцины Pfizer. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом по разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом тоже смогут получить бустерную прививку — в срок от 3 до 6 месяцев после дополнительной дозы.

"После введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты его ввода. Сгенерировать его можно будет в приложении "Дія" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предыдущей полной вакцинации", — написал Ляшко.

Прививать бустерной дозой начнут уже с 8 января. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий МОЗ.

Украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении "Дія" признали еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели. Теперь вакцинированные граждане Украины смогут посещать эти страны без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Напомним, за все время пандемии Covid-19 в Украине заболел 3 689 291 человек, выздоровели от этого заболевания 3 500 914 пациентов и 96 896 украинцев умерли. За последние сутки, по состоянию на утро 6 января, в Украине зафиксировано 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.