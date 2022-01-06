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Здоровье
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Для украинцев от 18 лет разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса, — Ляшко

вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса

Бустерная доза будет доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на своей странице в Facebook. Прививать начнут уже с 8 января, но сертификаты появятся чуть позже

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет", — написал Ляшко.

Он отметил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и усилить защиту от штамма коронавируса "Омикрон".

"Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от Covid-19. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек", — говорится в сообщении.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, Ляшко рекомендует вводить бустерную дозу вакцины Pfizer. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом по разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом тоже смогут получить бустерную прививку — в срок от 3 до 6 месяцев после дополнительной дозы.

"После введения бустерной дозы можно получить новый  Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты его ввода. Сгенерировать его можно будет в приложении "Дія" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предыдущей полной вакцинации", — написал Ляшко.

Прививать бустерной дозой начнут уже с 8 января. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий МОЗ.

Украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении "Дія" признали еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели. Теперь вакцинированные граждане Украины смогут посещать эти страны без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Напомним, за все время пандемии Covid-19 в Украине заболел 3 689 291 человек, выздоровели от этого заболевания 3 500 914 пациентов и 96 896 украинцев умерли. За последние сутки, по состоянию на утро 6 января, в Украине зафиксировано 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.