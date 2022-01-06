В Украине за сутки зафиксировали более 6,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 6 января, в Украине зафиксировано 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 240, медработников — 182).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 028 человек, выздоровел от этой болезни 9 121 человек, зарегистрировано 187 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболел 3 689 291 человек, выздоровели от этого заболевания 3 500 914 пациентов и 96 896 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 102 478 человек. Одну дозу получили 26 502 человека, полностью иммунизированы 73 536 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 597 украинцев, бустерную — 1 843.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человек, из них получили одну дозу 14 778 319 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 905 862 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 5 399 украинцев, бустерную — 11 596. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 5 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 210, медработников — 112).

По состоянию на утро 4 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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