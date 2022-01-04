В Украине за сутки с Covid-19 госпитализировали меньше тысячи человек

За последние сутки, по состоянию на утро 4 января, в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 87, медработников — 21).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 970 человек, выздоровели от этой болезни 3 629 человек, зарегистрировано 135 летальных случаев.

Больше всего больных Covid-19 прибавилось в Киеве — 364, а меньше всего в Хмельницкой области — 8.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 678 088 человек, выздоровели от этого заболевания 3 483 354 пациента и 96 436 украинцев умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили одну дозу 14 721 820 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 762 162 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 4 159 украинцев, бустерную — 5 713. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Напомним, Национальная техническая группа Министерства здравоохранения одобрила введение бустерной дозы вакцины людям старше 60 лет.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин напомнил, что ранее Минздрав одобрил бустерную дозу вакцины для медиков и по состоянию на 29 декабря ее уже получило около 3 тысяч человек.