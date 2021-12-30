Для защиты от Covid-19 может потребоваться до трех инъекций в год

Британские ученые утверждают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки ежегодно.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследования британского Агентства здравоохранения показывают, что эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма коронавируса "Омикрон", чем для "Дельты" во все периоды после прививки.

Исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания коронавирусом штаммом "Дельта" и 68 489 "Омикрон" в Великобритании.

Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний "Дельтой" в течение по меньшей мере девяти недель.

Впрочем, эффективность против штамма "Омикрон" была примерно на 30% ниже.

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это "только начало понимания эффективности вакцинации", но "похоже, что может потребоваться регулярная ревакцинация".

"Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год", — сказала она.

Майкл Лидеамор, разработчик моделей инфекционных заболеваний из Университета Монаша, сказал, что исследование, проведенное в Великобритании, обнадеживает, что "независимо от того, какими были ваши первые две дозы вакцины — будь то AstraZeneca, Pfizer или Moderna, вы получите практически одинаковую защиту" от Pfizer или бустер Moderna.

"Это действительно важно, потому что мы знаем, что защита AstraZeneca для начала немного ниже, чем у Pfizer. Но обе они достигают примерно одного уровня после бустера, так что это действительно хорошо", — сказал Лидеамор.

Напомним, Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.