Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

“Covid-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того, как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующей”, — отметил Гутерриш.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Отметим, генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

Сейчас уже второй год мир борется с пандемией коронавируса. Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" страны вводят новые карантинные ограничения.

Ирландия вводит комендантский час в отелях, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, а в Нидерландах на праздники вводят локдаун.