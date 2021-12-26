Из-за "Омикрона" в мире снова отменяют перелеты: пострадали десятки тысяч пассажиров

За последние два дня отменили около 7 тысяч рейсов, больше всего пострадали Соединенные Штаты. Управлять самолетами буквально некому – в авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, поскольку члены экипажей заразились коронавирусом.

Об этом сообщает ВВС.

В США, как и во многих странах мира, наблюдают резкий рост случаев заболевания коронавирусом. Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские путешествия приведут к росту распространения нового штамма "Омикрон" даже среди вакцинированных.

Данные сайта Flightaware показали, что только авиакомпания United отменила по 200 рейсов в пятницу и субботу, что составляет примерно 10% от запланированных перелетов. Delta отменила в субботу 300 рейсов и еще несколько десятков запланированных на воскресенье, заявив, что исчерпала все возможности и ресурсы в поисках замены экипажей.

"Общенациональный скачок случаев заболевания "Омикроном" на этой неделе прямо повлиял на наши летные экипажи. Мы приносим свои извинения клиентам за задержку их планов по поездкам на праздники", — говорится в заявлении United.

В воскресенье отмена рейсов продолжилась: с начала дня в американских аэропортах было отменено более 450 полетов.

Отмена рейсов не только снова ударит по авиационной отрасли, но также не добавит оптимизма людям, которые не смогли встретить Рождество с семьями в прошлом году и надеялись, что смогут это сделать сейчас.

Австралия также стала одной из наиболее пострадавших от отмены рейсов стран: не вылетели более 100 внутренних рейсов из Сиднея и Мельбурна в другие города.

Специалисты авиационной отрасли предупреждают, что задержки и сбои в авиасообщении продолжатся, и в ближайшее время будут отменены еще сотни рейсов.

Отмена рейсов идет также в Китае: авиакомпания China Eastern в воскресенье была вынуждена отменить более 350 полетов.

Аэропорт северного китайского города Сиань сообщил о почти 100 отменах рейсов.

Отметим, пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году.

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