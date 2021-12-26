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Из-за "Омикрона" в мире снова отменяют перелеты: пострадали десятки тысяч пассажиров
За последние два дня отменили около 7 тысяч рейсов, больше всего пострадали Соединенные Штаты. Управлять самолетами буквально некому – в авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, поскольку члены экипажей заразились коронавирусом.
Об этом сообщает ВВС.
В США, как и во многих странах мира, наблюдают резкий рост случаев заболевания коронавирусом. Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские путешествия приведут к росту распространения нового штамма "Омикрон" даже среди вакцинированных.
Данные сайта Flightaware показали, что только авиакомпания United отменила по 200 рейсов в пятницу и субботу, что составляет примерно 10% от запланированных перелетов. Delta отменила в субботу 300 рейсов и еще несколько десятков запланированных на воскресенье, заявив, что исчерпала все возможности и ресурсы в поисках замены экипажей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Общенациональный скачок случаев заболевания "Омикроном" на этой неделе прямо повлиял на наши летные экипажи. Мы приносим свои извинения клиентам за задержку их планов по поездкам на праздники", — говорится в заявлении United.
В воскресенье отмена рейсов продолжилась: с начала дня в американских аэропортах было отменено более 450 полетов.
Отмена рейсов не только снова ударит по авиационной отрасли, но также не добавит оптимизма людям, которые не смогли встретить Рождество с семьями в прошлом году и надеялись, что смогут это сделать сейчас.
Австралия также стала одной из наиболее пострадавших от отмены рейсов стран: не вылетели более 100 внутренних рейсов из Сиднея и Мельбурна в другие города.
Специалисты авиационной отрасли предупреждают, что задержки и сбои в авиасообщении продолжатся, и в ближайшее время будут отменены еще сотни рейсов.
Отмена рейсов идет также в Китае: авиакомпания China Eastern в воскресенье была вынуждена отменить более 350 полетов.
Аэропорт северного китайского города Сиань сообщил о почти 100 отменах рейсов.
Отметим, пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году.
Источник фото: Depositphotos