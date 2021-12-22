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Путешествия
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Где украинцы планируют отдыхать на Новый год: топ-10 стран

Популярные маршруты на новогодние праздники
На зимние праздники украинцы чаще всего ищут билеты в Италию, которая закрыла границы. Фото: Depositphotos

При выборе страны для празднования Нового года и Рождества украинцы чаще всего покупают билеты в Италию, а именно в Рим. Эта страна оказалась на первом месте по поисковым запросам с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска авиабилетов Aviasales.ua, передает издание The Village.

Многие украинцы планируют проводить новогодние и рождественские праздники в Грузии, Польше, Турции и Испании.

В целом, по данным сервиса поиска авиабилетов, в топ-10 самых популярных стран, куда украинцы планируют полететь на Новый год, вошли:

  • Италия – 11%;
  • Грузия – 11%;
  • Польша – 10%;
  • Турция – 10%;
  • Испания – 7%;
  • Венгрия – 7%;
  • Чехия – 6%;
  • ОАЭ – 4%;
  • Шри-Ланка – 4%;
  • Германия – 4%.

Среди городов, где украинцы планируют провести рождественские праздники, самые популярные:

  • Рим;
  • Тбилиси;
  • Стамбул;
  • Будапешт;
  • Прага;
  • Коломбо;
  • Дубай;
  • Барселона;
  • Милан;
  • Варшава.

В 2021 году в сравнении с 2020-м количество бронирований авиабилетов на новогодние праздники выросло в 6 раз.

В среднем, по данным сервиса поиска авиабилетов, украинцы проведут в странах ЕС и Турции от 5 до 7 дней.

С учетом всех стран мира дольше всего туристы из Украины будут находиться на Шри-Ланке — более 18 дней.

Меньше всего на билеты потратят украинцы, которые собираются проводить новогодние праздники в Европе. Средняя стоимость перелета в одну сторону эконом-класса варьируется от 1500 гривен (Италия) до 2600 гривен (Испания).

Среди популярных направлений в период новогодних праздников самые дорогие ОАЭ (от 5300 гривен) и Шри-Ланка (от 9600 гривен).

Во внутреннем сообщении Украины Киев возглавил рейтинг самых популярных направлений в период празднования Нового года и Рождества. За ним по частоте запросов идут Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Харьков. В пределах страны украинцы планируют путешествовать от 4 до 6 дней.

Рейтинг стран, в которых украинцы собираются провести новогодние праздники, скорее всего, вскоре немного изменится, так как Италия, которая заняла первое место в списке, с 16 декабря закрыла свои границы для украинцев из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма. Запрет на въезд будет действовать по меньшей мере до 31 января 2022 года.

Кроме того, правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Теперь при въезде на территорию страны нужно предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Он должен быть на польском или английском языках и сделан не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан