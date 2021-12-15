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Польша ужесточила правила въезда для иностранцев: что изменилось
Правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
С 15 декабря 00:00 часов иностранцы из стран, которые не входят в Евросоюз, при въезде на территорию Польши должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.
Он должен быть на польском или английском языках и сделанным не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. Это требование касается даже полностью вакцинированных граждан.
Ранее власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на Covid-19.
Страны ужесточают правила въезда на фоне распространения нового штамма коронавируса Omicron. Новый вариант быстро распространяется по миру. Его уже обнаружили в Китае.
При этом ученые Израиля доказали, что бустерная доза вакцины Pfizer защищает от штамма Omicron.
Фото: Depositphotos