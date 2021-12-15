Польша ужесточила правила въезда для иностранцев: что изменилось

Правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

С 15 декабря 00:00 часов иностранцы из стран, которые не входят в Евросоюз, при въезде на территорию Польши должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Он должен быть на польском или английском языках и сделанным не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. Это требование касается даже полностью вакцинированных граждан.

"Просим граждан учесть новые требования соседней страны к въезду лиц на ее территорию и соблюдать их, чтобы не создавать лишних преград себе и другим участникам пограничного движения", — попросили в Государственной таможенной службе.

Ранее власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе.

Теперь всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на Covid-19.

Страны ужесточают правила въезда на фоне распространения нового штамма коронавируса Omicron. Новый вариант быстро распространяется по миру. Его уже обнаружили в Китае.

При этом ученые Израиля доказали, что бустерная доза вакцины Pfizer защищает от штамма Omicron.

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