В Словении снова ужесточили правила карантина

C 8 ноября 2021 года Словения снова ужесточила карантинные ограничения, сообщает "Балканский обозреватель".

Так, с этого дня в стране не признаются тканевые маски — разрешаются только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

Рестораны, бары и кафе смогут работать только с 5:00 до 22:00 и обслуживать посетителей за столиками. При этом деятельность заведений общественного питания, предлагающих танцевальную музыку или развлекательную программу, запрещена, а дискотеки и ночные клубы временно закрываются.

В то же время, как и раньше, для посещения общественных мест словенцам нужен документ PCT (переболевшие, привитые, тестируемые), в котором должна содержаться информация о полной вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или справка о выздоровлении, срок которой не превышает шести месяцев.

С 8 ноября это правило касается не только взрослых, но и подростков с 12 лет, а не с 15, как было раньше.

Общественные мероприятия, собрания, торжества и свадьбы временно запрещены. Разрешаются собрания только членов семьи или членов одного домохозяйства.

Религиозные мероприятия разрешается проводить при условии, что участники имеют документ PCT, носят маски. Расстояние между участниками богослужений должно быть 1,5 метра.

На культурно-спортивных мероприятиях в помещении посетители должны соблюдать дистанцию, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Кроме того, с 15 ноября ученики и студенты должны трижды в неделю проходить быстрые тесты на антиген в школах. Экспресс-тесты будут финансироваться из бюджета, поэтому они будут бесплатными.

По состоянию на 6 ноября в Словении было обнаружено 3 тысячи 662 случаев заражения COVID-19. В целом число активных случаев составляет 35,2 тысячи. В больницах находится 748 больных коронавирусом, из них 175 в реанимации. Население Словении составляет 2,1 млн человек. Полностью привиты 1 млн 124 тысячи 168 жителей страны.

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На сегодняшний день граждане Украины могут посещать Словению при условии выполнения одного из условий:

– наличие сертификата вакцинации (в приложении "Дія", бумажный с портала "Дія" с QR-code или "желтый сертификат") — признаются все вакцины, которые используются в Украине;

– отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда;

– отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда;

– справка о положительном результате ПЦР-теста не ранее чем за 10 дней, но не дольше 180 дней.

Напомним, Болгария внесла Украину в "красную" зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.