Общество 9 минут назад

Болгария закрывает въезд для украинцев

Теперь при въезде в Болгарию украинцам необходимо предъявить COVID-сертификаты или ПЦР-тесты

Болгария закрывает въезд для украинцев Болгария закрывает въезд для украинцев
Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария внесла Украину в "красную" зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, чтобы попасть на территорию Болгарии, украинцам необходимо предъявить на выбор:

- цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или перенесенной болезни;
- аналогичный документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;
- аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

Читайте также:
Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели

Детям возрастом от 12 до 18 лет необходимо также предъявить:

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;
- аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

При непредъявлении документов им грозит 10-дневный карантин.

"Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления COVID-документов", — подытожили в посольстве.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. 

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины теперь доступны в "Дії"
COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины теперь доступны в "Дії"
Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели
Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели
На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение
На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"

  3. На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

  4. "Газпром" требует от Молдовы пересмотреть соглашение с ЕС о свободной торговле — СМИ

  5. Говядина становится для украинцев деликатесом: цены бьют рекорды

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...