Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария внесла Украину в "красную" зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

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Отмечается, чтобы попасть на территорию Болгарии, украинцам необходимо предъявить на выбор:

- цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или перенесенной болезни;

- аналогичный документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;

- аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

Детям возрастом от 12 до 18 лет необходимо также предъявить:

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;

- аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

При непредъявлении документов им грозит 10-дневный карантин.

"Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления COVID-документов", — подытожили в посольстве.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.