Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели

Украина должна остаться как минимум еще две недели в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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"На этой неделе нет исключений из рекомендованного ЕС списка третьих стран, только четыре страны добавлены — из Южной Америки и Африки. Это значит, что Украина должна остаться как минимум еще на две недели", — написал Джозвяк.

На прошлой неделе Европейский Союз не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина осталась в "зеленом" списке.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Отметим, с 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.