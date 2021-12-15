Италия закрывает свои границы для украинцев

Италия решила с 16 декабря закрыть свои границы для украинцев из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Дело в том, что власти Италии добавили Украину в список Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки, в том числе с целью туризма. Запрет на въезд будет действовать по меньшей мере до 31 января 2022 года.

При этом в страну смогут въехать владельцы вида на жительство в Италии, или те граждане, которые въезжают с целью работать, учиться, лечиться или в случае абсолютной необходимости.

В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лицам, имеющим подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии.

Тем, кто все же получит право въехать в Италию, нужно:

заполнить до прибытия онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

предъявить справку (сертификат) о негативном результате ПЛР-тесте за 72 часа до прибытия или экспресс-тестирование (сделанный не более чем за 24 часа до приезда);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование на коронавирус для подтверждения негативного результата.

Кроме правил, которые введены с целью остановить распространение коронавируса, продолжают действовать другие обязательства, которые нужно выполнить для пересечения границы. В частности, нужно подтвердить цель поездки, место нахождения, наличие денег.

Также нужно указать даты выезда из Италии. Они будут проверяться офицерами пограничной полиции страны при въезде в страну.

В МИД Украины подчеркнули, что окончательное решение о разрешении на въезд/отказ во въезде всегда принимается пограничной полицией Италии (Polizia di Frontiera).

Ранее правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Теперь при въезде на территорию страны нужно предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Он должен быть на польском или английском языках и сделанным не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. Это требование касается даже полностью