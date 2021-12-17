Куда чаще всего летали украинцы в 2021 году: в "Борисполе" назвали самые популярные страны

В период с января по ноябрь 2021 года украинцы чаще всего летали в Турцию, Германию и ОАЭ. Об этом сообщили в аэропорту "Борисполь", передает издание Mintrans.

В "Борисполе" составили рейтинг самых популярных стран, в которые летали украинцы в 2021 году. Аэропорт сформировал этот список на основе количества совершенных рейсов и числа пассажиров в период с января по ноябрь этого года.

В частности, по данным аэропорта "Борисполь", в топ-10 самых популярных стран, куда летали украинцы, вошли:

1. Турция – 13 778 рейсов;

2. Египет – 8 175 рейсов;

3. Германия – 3 196 рейсов;

4. ОАЭ – 2 776 рейсов;

5. Польша – 2 613 рейсов;

6. Нидерланды – 1 877 рейсов;

7. Израиль – 1 807 рейсов;

8. Грузия – 1 740 рейсов;

9. Италия – 1 660 рейсов;

10. Греция – 1 463 рейса.

С января по ноябрь этого года по Украине совершено 11 205 рейсов из аэропорта "Борисполь". Выяснилось, что активнее всего украинцы летают в другие страны летом, а также в сентябре и октябре.

В июне пассажиропоток составил 938 574 человека, в июле – около 1,1 млн пассажиров, в августе – 1,2 млн, в сентябре – 1,1 млн, в октябре – около 1 млн.

Тем временем когда-то популярные среди путешественников страны сталкиваются с проблемой снижения количества туристов. В частности, из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта Бали (Индонезия) в 2021 году остров посетили всего 45 иностранных туристов, тогда как в 2020 году на Бали отдыхали более миллиона путешественников.

Кроме того, страны снова ужесточают правила въезда иностранных граждан из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Так, власти Греции вводят требование для всех туристов предоставлять результат ПЦР-тестирования на Covid-19 в течение 48 часов после въезда в страну. А Италия вообще решила с 16 декабря закрыть свои границы для украинцев. Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма.