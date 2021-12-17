В 2021 году на Бали отдыхали всего 45 иностранных туристов, в 2020-м — миллион

Из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта Бали (Индонезия) в 2021 году остров посетили всего 45 иностранных туристов, тогда как в 2020 году на Бали отдыхали более миллиона путешественников. Об этом сообщает издание CNN.

Отмечается, что карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, негативно повлияли на сферу туризма во всех странах, но немногие пострадали сильнее, чем Бали.

"Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали", — рассказал глава отдела туризма провинции Бали Ньоман Геде Гунадика.

В 2019 году на остров прибыли примерно 6,2 миллиона иностранных туристов, в 2020-м, когда уже действовали карантинные ограничения, — 1,05 миллиона.

В первую очередь снижение количества туристов может быть связано с тем, что в настоящее время на остров сложно добраться. Поскольку международный аэропорт острова Нгурах-Рай (DPS) почти весь 2021 год закрыт для международных рейсов, почти все туристы приехали на частных яхтах.

Аэропорт официально открылся для международных рейсов 14 октября, однако по состоянию на середину декабря в аэропорт и из него выполняются только внутренние рейсы, в основном из столицы Индонезии Джакарты.

Кроме того, действуют строгие правила для въезда на территорию острова. Иностранные туристы должны получить бизнес-визу стоимостью 300 долларов США (в настоящее время туристических виз нет), сдать несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку.

Правительство Индонезии и Бали ввело 10-дневный карантин для полностью вакцинированных людей. Вдобавок поднялись цены на авиабилеты из-за отсутствия прямых рейсов.

На фоне быстрого распространения нового штамма "Омикрон" другие туристические страны ужесточают правила въезда. В частности, власти Греции вводят требование для всех туристов предоставлять результат ПЦР-тестирования на Covid-19 в течение 48 часов после въезда в страну.

Тем временем во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) подсчитали, что средняя цена путешествия за границу в расчете на одну поездку выросла с $1 тысячи в 2020 году до $1,3 тысячи в 2021 году. Подорожание произошло из-за отложенного спроса и роста цен на услуги.