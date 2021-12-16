Греция усиливает требования для въезда всех туристов

Власти Греции вводят требование для всех туристов предоставлять результат ПЦР-тестирования на Covid-19 в течение 48 часов после въезда в страну.

Как передает "Радио Свобода", новые правила будут действовать с 19 декабря. Они будут касаться также и вакцинированных лиц.

Без теста могут въехать только те лица, которые едут через Грецию транзитом и находились за границей менее 48 часов.

Власти Греции приняли такое решение, чтобы замедлить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что украинцам, чтобы попасть на территорию Греции, нужно выполнить одно из условий:

– предоставить сертификат вакцинации против Covid-19;

– предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию;

– предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не раньше чем за 48 часов до прибытия;

– предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него.

Кроме этого, граждане Украины при въезде в Грецию должны заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Ранее сообщалось, что правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев.

С 15 декабря 00:00 часов иностранцы из стран, которые не входят в Евросоюз, при въезде на территорию Польши должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Напомним, Италия решила с 16 декабря закрыть свои границы для украинцев из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины не смогут въехать в страну, в том числе с целью туризма.