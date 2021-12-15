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Категория
Общество
Дата публикации

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до апреля 2022 года

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: скриншт видео заседания Кабмина

Адаптивный карантин, который должен был действовать до 31 декабря 2021 года, продлили до 31 марта 2022 года. Это решение правительство приняло на заседании в среду, 15 декабря.

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что остаются в силе правила по доступу в публичные места с Covid-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции.

"Сегодня еще две области выходят из "красной" зоны карантина. В этой зоне останется только восемь регионов", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что более 40% взрослых украинцев уже получили прививки против коронавируса. Но карантинные ограничения будут продлевать, пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70% от всего взрослого населения.

Фото 2 — Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до апреля 2022 года
Карантинные ограничения

Адаптивный карантин действует в Украине с мая 2020 года.

Напомним, с сентября 2021 года адаптивный карантин в Украине заработал по новым правилам: теперь карантинные ограничения начинают вводить после перехода страны в "желтую" зону. В последнее время в Украине каждые сутки от коронавируса умирает несколько сотен человек.