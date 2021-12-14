В Украине за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек

За 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших 566 детей и 134 медицинских работника.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1123 человека, выздоровели от этой болезни 27 130 человек и зарегистрировано 387 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 120 742 человека. Одну дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы 86 786 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 570 тысяч 448 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 233 тысяч 9 пациентов и 91 тысяча 602 гражданина умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 174 тысячи 401 человек, из них получили одну дозу 14 млн 174 тысячи 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 544 тысячи 437 человек. В общей сложности проведено 26 млн 718 тысяч 836 прививок.

Напомним, за сутки 12 декабря в Украине зафиксировали 4 073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 377 детей и 37 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 5 275 новых случаев заболевания.

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