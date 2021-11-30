В Украине снова за сутки зафиксировали более 10 тысяч заболевших коронавирусом

За 29 ноября в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 846 детей и 197 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 749 человек, выздоровели от этой болезни 25 318 человек и зарегистрирован 561 летальный случай.

В течение суток против коронавирусной инфекции были вакцинированы 93 970 человек. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы 96 123 пациента.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 3 млн 438 тысяч 381 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 946 тысяч 32 пациента и 85 тысяч 975 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 320 тысяч 532 человека, из них получили одну дозу 13 млн 320 тысяч 530, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 млн 967 тысяч 700 человек. В общей сложности проведено 24 млн 514 тысяч 289 прививок.

Напомним, за сутки 28 ноября в Украине зафиксировали 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 7 483 новых случая заболевания.