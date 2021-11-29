В Украине за сутки зафиксировали меньше 6 тысяч случаев заболеваемости коронавирусом

За 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 082 человека, выздоровели от этой болезни 10 477 человек и зарегистрировано 297 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции были вакцинированы 93 970 человек. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы 96 123 пациента.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 3 млн 427 тысяч 827 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 920 тысяч 714 пациентов и 85 млн 414 тысяч граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 320 тысяч 532 человека, из них получили одну дозу 13 млн 320 тысяч 530, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 млн 967 тысяч 700 человек. В общей сложности проведено 24 млн 288 тысяч 230 прививок.

Напомним, за сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 774, медработников — 105).

За день до этого в Украине зафиксировали 14 200 новых случаев заболевания.