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В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев Covid-19
За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 1 296, медработников - 212).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за сутки 279 776 человек вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы — 198 317 человек.
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◾️ госпитализированы — 3 305 человек;
◾️ летальных случаев — 568;
◾️ выздоровело — 22 946 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 414 540 человек;
◾️ выздоровело — 2 899 967 человек;
◾️ летальных случаев — 84 717;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 15 793 678.
С начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу — 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 808 676 человек. Всего проведено 24 054 784 прививки.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1630 случаев;
Винницкая область — 823 случая;
Волынская область — 596 случаев;
Днепропетровская область — 866 случаев;
Донецкая область — 1044 случая;
Житомирская область — 360 случаев;
Закарпатская область — 414 случаев;
Запорожская область — 635 случаев;
Ивано-Франковская область — 274 случая;
Киевская область — 698 случаев;
Кировоградская область — 180 случаев;
Луганская область — 203 случая;
Львовская область — 745 случаев;
Николаевская область — 490 случаев;
Одесская область — 624 случая;
Полтавская область — 904 случая;
Ровенская область — 558 случаев;
Сумская область — 365 случаев;
Тернопольская область — 232 случая;
Харьковская область — 565 случаев;
Херсонская область — 219 случаев;
Хмельницкая область — 626 случаев;
Черкасская область — 596 случаев;
Черновицкая область — 172 случая;
Черниговская область — 381 случай.
Отметим, днем ранее зафиксировали 15 936 новых случаев заболевания.