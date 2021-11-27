В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев Covid-19

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 1 296, медработников - 212).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за сутки 279 776 человек вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы — 198 317 человек.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 3 305 человек;

◾️ летальных случаев — 568;

◾️ выздоровело — 22 946 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 414 540 человек;

◾️ выздоровело — 2 899 967 человек;

◾️ летальных случаев — 84 717;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 15 793 678.

С начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу — 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 808 676 человек. Всего проведено 24 054 784 прививки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1630 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 596 случаев;

Днепропетровская область — 866 случаев;

Донецкая область — 1044 случая;

Житомирская область — 360 случаев;

Закарпатская область — 414 случаев;

Запорожская область — 635 случаев;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Киевская область — 698 случаев;

Кировоградская область — 180 случаев;

Луганская область — 203 случая;

Львовская область — 745 случаев;

Николаевская область — 490 случаев;

Одесская область — 624 случая;

Полтавская область — 904 случая;

Ровенская область — 558 случаев;

Сумская область — 365 случаев;

Тернопольская область — 232 случая;

Харьковская область — 565 случаев;

Херсонская область — 219 случаев;

Хмельницкая область — 626 случаев;

Черкасская область — 596 случаев;

Черновицкая область — 172 случая;

Черниговская область — 381 случай.

Отметим, днем ранее зафиксировали 15 936 новых случаев заболевания.