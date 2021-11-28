За сутки уровень заболеваемости коронавирусом в Украине сократился почти вдвое

За 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Поданным Минздрава, среди заболевших – 774 ребенка и 105 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 456 человек, выздоровели от этой болезни 10 270 человек и зарегистрировано 400 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции были вакцинированы 139 476 человек. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 пациента.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболело – 3 422 023 человека, выздоровели от этого заболевания 2 910 237 пациентов и 85 117 граждан умерли.

Кроме этого, за это время проведено 54 224 тестирования, в том числе:

– методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 25 571;

– методом иммуноферментного анализа (ИФА) – 4 186;

– исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 пациент, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.

Напомним, за сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 1 296, медработников - 212).

За день до этого в Украине зафиксировали 15 936 новых случаев заболевания.