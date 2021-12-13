За сутки в Украине зафиксировали около 4 тысяч новых случаев заболевания Covid-19

За 12 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 377 детей и 37 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1456 человек, выздоровели от этой болезни 9 966 человек и зарегистрировано 188 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 53 291 человека. Одну дозу получили 16 551 человек, полностью иммунизированы 36 740 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 563 тысяч 165 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 205 тысяч 879 пациентов и 91 тысяча 215 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 131 тысяча 445 человек, из них получили одну дозу 14 млн 131 тысяча 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 457 тысяч 651 человек. В общей сложности проведено 26 млн 589 тысяч 94 прививки.

Напомним, за сутки 11 декабря в Украине зафиксировали 5 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, среди заболевших 526 детей и 53 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 10 133 новых случая заболевания.