Австралия открывает границы для иностранцев после почти двухлетнего запрета

Власти Австралии разрешили вакцинированным мигрантам и иностранным студентам въезжать на территорию страны с 15 декабря после почти двухлетнего запрета на их въезд.

Как сообщает издание Reuters, страна открыла свои границы, чтобы поднять экономику, пострадавшую от запретов, связанных с пандемией коронавируса.

Сначала чиновники отложили возобновление международных поездок на две недели после того, как представители здравоохранения попросили сделать паузу, чтобы получить больше информации о штамме Omicron.

Вместе с тем Австралия все равно открыла границы даже после того, как в самом густонаселенном штате, Новом Южном Уэльсе, сообщили о максимальном однодневном росте заболеваемости коронавирусом за четыре месяца.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что у правительства есть рычаги для того, чтобы справиться с растущим числом новых случаев заражения коронавирусом.

"Мы собираемся жить с этим вирусом, и мы не позволим ему вернуть нас туда, где мы были. У нас один из самых высоких показателей вакцинации, а это значит, что мы можем бороться с этим", — сказал Моррисон.

В Австралии почти 90% людей старше 16 получили две дозы вакцины. Сократилось время ожидания повторных инъекций после появления случаев заражения Omicron.

Австралия закрыла свои границы в марте 2020 года, чтобы сдержать распространение коронавируса, и ограничила количество граждан и постоянных жителей, которым разрешено вернуться. Теперь же страна собирается восстанавливать экономику и намерена побороть пандемию путем массовой вакцинации.

Ожидается, что послабление правил въезда для иностранцев уменьшит нехватку рабочей силы в стране.

Возвращение в австралийскую экономику иностранных студентов, которые ежегодного приносят стране около 25 миллиардов долларов, поможет предприятиям частично решить нехватку работников.

В Новом Южном Уэльсе, где находится крупнейший город Австралии Сидней, с 15 декабря было снято большинство ограничений для непривитых, несмотря на устойчивый рост числа заражений новым штаммов коронавируса Omicron.

В штате зарегистрировано 1360 новых случаев, что является самым большим ежедневным ростом за более чем три месяца и с тех пор, как в начале октября закончился почти четырехмесячный карантин.

Тем временем другие страны ужесточают правила въезда. В частности, чтобы въехать на территорию Польши, теперь нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на Covid-19, оформленный на польском или английском языке. Сделать его нужно не позже чем за 24 часа до пересечения границы.

Такое решение власти страны приняли на фоне распространения нового штамма коронавируса Omicron. Новый вариант быстро распространяется по миру. Его уже обнаружили в Китае.