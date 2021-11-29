Стоимость зарубежных путешествий выросла до $1500 — ООН

Средняя цена путешествия за границу в расчете на одну поездку выросла с $1,3 тыс. в 2020 году до $1,3 тыс. в 2021 году. Подорожание произошло из-за отложенного спроса и роста цен на услуги, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Уточняем, что в 2019 году этот показатель составлял $1 тыс. Рост расходов на туризм в расчете на одну поездку позитивно повлиял на восстановление мировой экономики.

Данные о доходах от международного туризма показывают улучшение в третьем квартале 2021 года в связи с ростом числа прибытий по сравнению с 2020 годом.

"Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но менее половины от $1,7 триллиона, зафиксированных в 2019 году. Экономический вклад туризма оценивается в $1,9 триллиона в 2021 году, что значительно ниже доковидного показателя в $3,5 триллиона", — отметили в UNWTO.

Мексика зафиксировала такие же доходы, как и в 2019 году, в то время как Турция (-20%), Франция (-27%) и Германия (-37%) продемонстрировали сравнительно меньшее снижение по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на улучшение, отмеченное в третьем квартале 2021 года, темпы восстановления по регионам мира остаются медленными и неравномерными. Это связано с различной степенью ограничений передвижения и уровнями вакцинации.

В то время как в Европе (-53%) и Северной и Южной Америке (-60%) в третьем квартале этого года наблюдалось относительное улучшение, количество прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион снизилось на 95% по сравнению с 2019 годом, поскольку многие направления оставались закрытыми.

В Африке и на Ближнем Востоке в третьем квартале было зафиксировано снижение на 74% и 81% соответственно по сравнению с 2019 годом. Среди крупных направлений наибольшие результаты восстановления показали Хорватия (-19%), Мексика (-20%) и Турция (-35%).

В целом прибытие туристов в те или иные страны в июле-сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 58%. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

Напоминаем, что МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в африканские страны из-за нового штамма Covid-19.

Также в МИД рекомендовали украинцам следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм "Омикрон". Новый вариант коронавируса уже обнаружили в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

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