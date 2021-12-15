Арабские туристы принесли Украине летом около $100 млн: что сейчас делают власти и бизнес, чтобы они к нам вернулись

В 2021 году в Украину приехало арабских туристов на 24 000% больше, чем годом ранее. И это только из Саудовской Аравии, не считая приезжих из других арабских государств. Гости оставили в стране около 100 млн долларов, что достаточно неплохо для пострадавшей от пандемии туристической отрасли.

Хотя украинские курорты достаточно привлекательны — у нас мягкий климат, есть горы и море, вкусная кухня, а проезд и проживание дешевые, бум арабских туристов обусловлен, скорее, удачным стечением обстоятельств. Главный вопрос сегодня: достаточно ли впечатлила гостей Украина и что могут сделать власти и бизнес, чтобы в следующем году приезжих из арабских стран стало еще больше?

Сколько туристов из арабских стран приехало в Украину в 2021 году

О наплыве гостей из арабских стран еще летом наперебой сообщали отели Киева, Львова и Буковеля. По словам представителя ТК “Буковель” Владимира Юзюка, только за май-ноябрь этого года комплекс посетили около 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии и Катара. Основатель сети отелей Ribas Артур Лупашко добавляет, что в некоторые летние месяцы доля арабских клиентов в их отелях достигала 40%.

По статистике Госагентства развития туризма, из Саудовской Аравии Украину за год посетили около 50 тысяч человек, из Арабских Эмиратов — шесть тысяч, из Омана — порядка трех, из Бахрейна и Катара — примерно по тысяче. Цифры кажутся небольшими, особенно если сравнивать со списком стран, откуда к нам приезжают больше всего: из той же Молдовы или России Украина каждый год принимает сотни тысяч путешественников.

Однако здесь нужно смотреть не на количество туристов, а на их прирост, а он значительный. Из Саудовской Аравии к нам стали ездить чаще на 24 000%, а из Омана — почти на 6000%. В топе не только арабские страны, но и другие экзотические государства: наши курорты привлекли туристов из Камбоджи (прирост 5600%), Уругвая (850%) и Колумбии (585%).

Инфографика: Игорь Гавриленко / Delo.ua

Почему этим летом арабы выбрали для отдыха именно Украину

Для начала необходимо разобраться, что же все-таки стало причинами наплыва арабских туристов в Украину. Всего их три:

Закрытая для граждан арабских стран Европа. Первая причина достаточно банальная — в этом году половину лета из-за эпидемии коронавируса арабские страны были в "красном списке" Евросоюза, что заставило их граждан вместо привычных искать другие варианты отдыха. Упрощенный визовый режим с Украиной. Второй фактор связан с легкостью пересечения украинской границы. Еще в прошлом году для путешественников из Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и Кувейта отменили визы, если срок их визита не превышает трех месяцев. Прямые авиарейсы из арабских стран в Украину. В пользу Украины сыграло и открытие в этом году лоукостером Flynas регулярного авиасообщения между столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом и Киевом и Львовом. Также из городов Саудовской Аравии во Львов начали летать чартерные самолеты SkyUp, а из столицы Кувейта Эль-Кувейта в Киев самолеты Jazeera Airways. Еще ранее возобновили рейсы из Украины в Катар.

Есть и другой фактор, который повлиял на популярность Украины среди арабских гостей этим летом — это реклама наших курортов за границей. По словам главы Госагентства развития туризма Марьяны Олеськив, ведомство совместно с общественными союзами организовало промотуры для саудовских туроператоров, которые и промотировали нашу страну с такой позиции, которая бы заинтересовала непосредственно их сограждан.

"Сочетание зеленого, горного, культурного и гастрономического туризма, шопинга — это то, чем привлекает Украина путешественников из стран Ближнего и Среднего Востока. Их также интересуют природные локации и заповедные зоны, в частности, они предпочитают отдых в прохладных и живописных Карпатах. В то же время, в отличие от нас, украинцев, предпочитающих локации, где больше солнца и моря, туристы из Саудовской Аравии едут в более прохладные страны", — объясняет Олеськив.

Понравилась ли арабским путешественникам Украина

Судя по контенту в TikTok, отзывам в TripAdvisor и летним публикациям в арабских СМИ, туристам Украина пришлась по душе. Бахрейнское издание ALAYAM приводило слова Набила Кансары, который летом этого года посетил Киев, Львов и Буковель. "В этой стране прямо как в Швейцарии. Чтобы достигнуть этого уровня, нужно немного усилий. Но народ здесь приветливый и цены адекватные. Окружающая среда и все остальное тоже в порядке", — поделился своими впечатлениями турист. Мохаммед Аль-Масуд, который заведует в Бахрейне туризмом, заявил, что приехавших из Украины "поразило многое в стране, природа и погода". По его словам, туристам нравится украинская кухня — ее считают похожей на средиземноморское меню, больше даже на турецкое.

Арабские туристы во Львове. Фото: TripAdvisor

На TripAdvisor арабские туристы активно хвалили наши достопримечательности: советовали не пропустить поход в Киевскую-Печерскую лавру, чьи "церкви красивы, сады завораживают, а все помещения так хорошо сохранились"; восхищались музеем национальной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве, называя его "отличным местом, чтобы подышать свежим воздухом и познакомиться со старинными украинскими деревнями"; и даже отметили "пышную зелень" парка Федора Мершавцева в Кривом Роге. Также впечатлил Старый город во Львове: "Время в городе было одним из самых красивых и счастливых моментов. Львов очень красив и имеет особый характер", — написал один из туристов.

Почему туристы из арабских стран — одни из самых ценных клиентов

Путешественники из арабских стран желанны на любых курортах, поскольку зачастую отдыхают большими группами, высоко ценят комфорт и согласны платить за него много денег. Эксперты говорят, что мировые рынки борются за этих туристов: например, страны Евросоюза вкладываются в рекламные кампании, становятся спонсорами и партнерами событий в арабских странах, приглашают местных журналистов и блогеров.

Марьяна Олеськив рассказывает, что средние расходы туриста из арабских стран составляют около 2-3 тысяч долларов. Если учесть, что в этом году нас посетили около 50 тысяч путешественников, суммарные поступления в сферу в 2021-м были на уровне как минимум 100 млн долларов.

Владелица Fairmont Grand Hotel Kyiv и Riviera House Елизавета Юрушева рассказала, что в связи с бумом арабских туристов доходы ее отелей этим летом были действительно хорошие. "Конечно, показатели не сравнятся с периодом Евро-2012 или с финалом Лиги чемпионов, но прибыль была стабильной: гости приезжали целыми семьями и тратили деньги не только на проживание, но и на рестораны, SPA-услуги. То есть доход получила не только гостиничная сфера, но и ресторанная, а также торговая", — говорит отельер.

Что делают украинские власти и бизнес, чтобы привлечь туристов из арабских стран

Бизнес отреагировал на специфического арабского клиента почти мгновенно. В тех городах и курортах, где наплыв ощущался больше всего — это Киев, Львов, Буковель, — продавцы сувениров вскоре научились здороваться с гостями на арабском, а в местных ресторанах появилось соответствующее меню с халяльными позициями. "В стране была проделана определенная работа, чтобы путешественники остались довольны поездкой и приехали к нам еще. Поработали над меню, чтобы там присутствовали понятные арабским клиентам блюда, некоторые перевели таблички на арабский, другие даже обустраивали биде в туалетных комнатах под запрос таких гостей", — говорит зампредседателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Владимир Царук.

Подстроились под потребности арабских туристов и украинские отели. Например, в гостиницах сети Ribas перестроили свою работу под клиентов всего за неделю. "Такие гости в подавляющем большинстве курят, в связи с этим мы им делали всегда апгрейды на номера с балконами. Для них важно наличие гигиенического душа в санитарных узлах. Мы позаботились о том, чтобы эти гости получали номера, где есть гигиенический душ и балконы, а еще добавили в меню халяль. В номера, где бронь была на гостей с Аравийского полуострова, мы ставили Коран и указывали направление на Мекку для молитв", — рассказал основатель сети Артур Лупашко.

Он отметил, что в сегодняшних реалиях скорость реакции на изменения на рынке должна быть молниеносной. Поскольку сети важно получить максимально высокую оценку от новых гостей, в новых отелях, которые сегодня проектируют и строят, везде учитываются пожелания арабских и китайских гостей.

В киевских отелях Fairmont Grand Hotel Kyiv и Riviera House также отреагировали на особенности арабских визитеров. "Специфика таких клиентов связана с их религией и заключается в том, что им нужны комнаты для молитв. Мы предоставляли им коврики и выделили специальные комнаты. Помимо этого у нас всегда был персонал, владеющий арабским языком. Если же говорить об арабской кухне, мы хотим добавить в меню их блюда", — рассказывает Елизавета Юрушева.

Отельеры и рестораторы подчеркивают, что, по словам их гостей, Украина открылась им с лучшей стороны. "Гостеприимная страна с вкусной едой, комфортным климатом и недорогая относительно привычных для них Альп", — передает слова клиентов Лупашко.

Многие справедливо отмечают, что бизнес сохраняет клиентоориентированность в любом случае — является гость арабским туристом или нет, а вопрос привлечения туристов в страну больше находится в компетенции государственных органов. Впрочем, госведомства уверяют, что тренд заметили и делают все возможное, чтобы Украина для арабских путешественников осталась в топе среди приоритетных мест для отдыха.

"Мы уже сейчас усиливаем маркетинговую кампанию, расширяем таргетированную рекламу. Сняли и будем еще снимать проморолики о туристической Украине, которые переведем, в частности, и на арабский язык. Кроме того, мы ведем коммуникацию с гостиничным и ресторанным бизнесом, который начал адаптироваться к новому туристу, например, интегрировать меню, вывески/указатели на арабский язык. В следующем году планируем еще больше расширять географию, в частности, будем ориентироваться и на другие страны Арабского Залива: Катар, Кувейт, ОАЭ и так далее", — говорит глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

Олеськив совсем недавно летала в Саудовскую Аравию и очень много общалась с местными жителями, и, по ее словам, заинтересованность в Украине только усилилась.