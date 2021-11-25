Дубайский лоукостер flydubai планирует возобновить отмененные авиарейсы в Украину

Авиакомпания Dubai Aviation Corporation (flydubai) (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) намерена возобновить рейсы в Украину, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Украина — очень важный рынок для flydubai. В настоящее время мы выполняем рейсы в Киев и Одессу и с нетерпением ждем возобновления наших полетов по направлениям, которые ранее обслуживали, включая Харьков, в дополнение к новым направлениям на рынке", — заявил старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди.

По его словам, все объявления о новых маршрутах будут сделаны после того, как авиакомпания получит необходимые разрешения регулирующих органов.

"Соглашение об открытом небе, как показал опыт Дубая, способствует развитию свободной торговли, туризма и рынка в целом. Мы ожидаем, что подписание соглашения окажет положительное влияние на всех перевозчиков, работающих в стране, включая flydubai", — отметил Эфенди.

Топ-менеджер добавил, что с момента запуска рейсов в 2011 году деятельность flydubai в Украине очень успешна.

"Мы наблюдаем ежегодный рост пассажиропотока между ОАЭ и Украиной на наших рейсах и уверены, что эта тенденция сохранится в будущем. За первое полугодие этого года количество пассажиров по этому направлению вернулось до уровня, предшествующего пандемии, и это число значительно увеличится во второй половине 2021 года", — пояснил Эфенди.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai восстановила регулярные рейсы в Украину в июле 2020 года после отмены карантина, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции Covid-19.