"Открытое небо" с ЕС: почему авиабилеты дешевле не станут, а авиакомпании еще и пострадают

Во вторник, 12 октября, в Киеве на 23 Саммите "Украина — ЕС" произошло долгожданное для украинского авиарынка и украинцев событие: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и странами Европейского Союза.

Соглашение, которое у нас чаще называют "открытым небом" и "авиационным безвизом", обросло множеством историй о том, каким полезным для Украины оно станет и каким долгожданным оно было.

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Во-первых, соглашение снимает ограничения на полеты между Украиной и ЕС, которые до этого были предметом двусторонних соглашений между странами, а разрешения выдавала Госавиаслужба.

Во-вторых, потому, что после этого в Украину, по заверениям украинских властей, должно прийти множество европейских авиакомпаний, в том числе и лоукостеров. А это, в свою очередь, создаст конкурентное поле, что должно повлечь за собой снижение цен на авиабилеты — до уровня европейских.

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В третьих, должна существенно расшириться география полетов. И в-четвертых, в рамках "открытого неба" с ЕС пассажиров должны лучше страховать от неприятностей: соглашение предусматривает обязательную имплементацию Украиной директивы ЕС 261/2004 о защите их прав во время задержки и отмены рейсов. Отныне, если такое случится, туристы смогут получить компенсацию в пределах 250-600 евро. Раньше на такие суммы можно было рассчитывать только в том случае, если авиакомпания отменяла рейс меньше чем за 14 дней до вылета.

"Через восемь лет, наконец, подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, как выяснило Delo.ua, все далеко не так радужно, как подает это президент Зеленский. Большинство из вышесказанного может остаться лишь мифом, которым окутали "долгожданное соглашение об открытом небе с ЕС". Ниже детально расскажем об этом.

История длиной в восемь лет

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС начали еще в 1999 году. Спустя 7 лет — в декабре 2006-го, Совет ЕС даже уполномочил Еврокомиссию начать соответствующие переговоры с Украиной. А в октябре 2013 года стороны уже согласовали текст документа. Но его подписание тогда сорвалось. Как и в 2014 и 2015 годах. А в 2019-м — снова.





Официальная причина — 300-летний конфликт Великобритании и Испании из-за статуса Гибралтара, который обе стороны считают своим. А потому не ставят свои подписи на документе, который должен "открыть небо" для еще одной страны. В данном случае речь об Украине, но в такой же ситуации тогда оказались Армения и Тунис.

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В 2019 году представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что "открытое небо" подпишут после Брекзита — когда Великобритания покинет ЕС и спор о Гибралтаре у двух государств Европейского Союза прекратится. В сентябре 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "открытое небо" подпишут на Саммите Украина-ЕС в октябре. После этого планировалось 11 февраля 2021 года — на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Но сорвалось и февральское подписание. Поэтому, когда 9 апреля Еврокомиссия одобрила обновленное решение Совета ЕС по "открытому небу", а в июне его согласовали, этому удивились даже некоторые участники украинского рынка авиаперевозок.

По словам экс-советника министра инфраструктуры и авиаэксперта Кирилла Новикова, если не брать во внимание официальные и неофициальные источники информации, названная причина — статус Гибралтара, не является существенной. Эксперт допускает, что одной из реальных причин могло стать резкое изменение курса Украины в 2013 году, из-за чего вскоре на Востоке Украины началась война.

"Это могло остановить переговоры об открытом небе. И я допускаю что это основная неофициальная причина произошедшего. Теперь, когда сменилась власть и президенты, стало понятно, что Украина развивается в правильном направлении. Поэтому процесс "открытия неба" подходит к своему логическому концу, — полагает Новиков.

С тем, что Гибралтар не причем, соглашается и директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Но по его мнению, виновниками в этом случае могут быть сами европейские перевозчики. Например, KLM и AirFrance.

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"Они и некоторые другие крупнейшие европейские авиакомпании неформально выступили против соглашения — его по итогу тогда и не подписали. Дело в том, что французы занимают главенствующие позиции в европейских структурах, отвечающих за авиационный рынок. От них, вероятно, зависит немало", — полагает эксперт.

И добавляет, что несмотря на то, что соглашение об открытом небе Украина с ЕС все-таки подписала, произошло это на 10 лет позже, чем должно было. То есть, мы опоздали.

"Документ подготовили ровно 10 лет назад. И должны были подписать в Вильнюсе в 2013 году. На тот момент соглашение было полностью готово, но ЕС его не подписал, как и соглашение по безвизу", — вспоминает Ланецкий.

Подписать — подписали, но заработает еще не скоро

По словам Кирилла Новикова, прежде, чем соглашение начнет работать, его нужно ратифицировать. И этот процесс долгий и наименее приятный, поскольку подписать односторонний документ должны все страны.

"То есть те, кто вступает в "открытое небо" и те, кто уже есть в соглашении, должны своей подписью дать понять, что они не против, чтобы Украина и другие страны получили доступ. Если подписанты будут согласны, то проблем и бюрократии больше не будет", — поясняет Новиков.

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Авиационный эксперт и директор Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце считает, что полноценно "авиационный безвиз" заработает позже еще по одной причине. Дело в том, что дополнительные переходные положения соглашения подразумевают, что сразу после подписания европейские авиакомпании получили доступ к внутреннему рынку авиаперевозок Украины, а вот украинские к внутреннему рынку ЕС — нет.

Простыми словами, европейская авиакомпания сможет летать и на маршруте "Киев — Париж", и на маршруте "Киев — Львов", а вот украинская только по маршруту, например, "Киев — Париж". Маршруты типа "Брюссель — Париж" ей недоступны.

"Украинские перевозчики получат возможность летать в странах ЕС только после того, как украинская сторона полностью имплементирует требования этого соглашения. За 8 лет часть пунктов фактически выполнили. Но осталась еще примерно половина. И сколько времени это займет, говорить сложно. Может быть, 2 года. А может и 7. Поскольку сейчас это вопрос к регулятору — Госавиаслужбе", — подчеркивает Долинце.

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Генеральный директор авиакомпании Bees Airline Евгений Хайнацкий полагает, что сложившаяся ситуация совсем не на руку украинским перевозчикам — не все смогут выдержать жесткую конкуренцию. Больше того, при массовости иностранных авиакомпаний мы можем попросту потерять своих украинских перевозчиков в нечестной борьбе за право выполнять рейсы как в Украине, но особенно — в Европе.

Почему не придут лоукостеры и количество авиаперевозчиков особо не поменяется

По словам Кирилла Новикова, появление в Украине множества лоукостеров сразу после того, как подпишут соглашение об "открытом небе" — скорее один из мифов, которые окутали этот процесс за годы ожидания. Он объясняет — после того, как уровень бюрократии снизится, и авиакомпании сами будут принимать решение, куда и как часто летать, "залететь" к нам могут и лоукостеры, и чартеры, и перевозчики с классической моделью ценообразования.

С тем, что не стоит ждать нашествия лоукостеров, соглашаются и другие эксперты. Например, Евгений Хайнацкий объясняет, что большая часть стран ЕС давно открыты для полетов по схеме "оупен скай" согласно 2-х сторонним межправительственным соглашениям. Поэтому ожидания великого бума скорее всего реалиям не соответствуют.

"Те, кто хотят летать, уже и так летают. Да, откроются некоторые страны, по которым еще есть ограничения. Например, Бельгия, Голландия, Франция — вот по ним количество рейсов увеличиваться будет. Но на этом все", — объясняет Хайнацкий.

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По подсчетам Богдана Долинце, направлений, по которым у нас есть ограничения, немного — не более 15-20%. Раньше на них летали только две авиакомпании — одна от Украины, другая от принимающей страны. Теперь же количество рейсов и перевозчиков на них может увеличиться. Но на остальных, по мнению большинства опрошенных Delo.ua экспертов, вообще ничего не поменяется — ни в плане разнообразия маршрутов, ни в плане разнообразия перевозчиков.

Оживится ли рынок внутренних авиаперевозок в Украине

По оценкам экспертов, сегодня на внутренние рейсы в Украине припадает не более 10% пассажиропотока. Поэтому одно из главных ожиданий после подписания "открытого неба" связано с увеличением этого процента — после того, как на внутренний рынок "встанут" зарубежные перевозчики.

Одной из первых о такой готовности заявила ирландская Ryanair. В последнем заявлении исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири говорится о том, что компания собирается стать крупнейшим инвестором в Украине, когда страна присоединится к соглашению по открытому небу. И если сейчас перевозчик летает из 5-ти украинских аэропортов, то после подписания соглашения рассчитывает на полеты уже из 12-ти.

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Впрочем, по словам Богдана Долинце, если 17 сентября, когда было сделано это заявление, Ryanair планировала чуть ли не агрессивную экспансию в Украине, то сегодня о реальном присутствии или базировании самолетов с персоналом, ночевкой и обслуживанием в украинских аэропортах речь уже, скорее всего, не идет.

"Как правило, компания входит в сегмент внутренних рейсов там, где есть деньги. То есть, есть пассажиры, которые готовые платить за два соседних места 10 и 90 евро. Но в Украине много людей, которые готовы платить за билет 10 евро, и мало тех, кто готов платить 90", — поясняет Богдан Долинце.

По его словам, именно так в Европе работает большинство перевозчиков на внутреннем рынке — половина самолета продается по сниженной стоимости, вторая половина — по высокой. Если этого баланса нет, рейс просто закрывается.

Долинце уверен — в Украине после "открытого неба" количество внутренних рейсов если и будет увеличиваться, то только в единичных случаях. И будут это направления, на которых можно хоть что-то заработать. Например, Киев — Одесса, Киев — Львов. Другие — неинтересные.

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"Возможен вариант "перегона пустых баков" — если самолет выполняет международный рейс, например, из Брюсселя во Львов. А потом из Киева в Брюссель. Тогда ему возможно есть смысл выполнить и Львов — Киев между ними. Но даже при такой схеме речь может идти о паре — тройке рейсов в неделю", — добавляет Богдан Долинце.

У этого есть объективные причины. Главная в том, что себестоимость перевозки пассажира, к примеру, из Одессы в Киев, составляет 1900-2600 гривен. И если билет стоит дешевле, скорее всего, перевозчик в аэропорту отказывается от всего, чего только можно в плане обслуживания. Либо же он заключил с аэропортом договор на взаимовыгодных условиях.

"Суть в том, что перевозчик может почти не платить за обслуживание, если привозит аэропорту клиентов. К примеру, если обязуется привезти во Львов или Одессу 1 млн пассажиров и аэропорт заработает на дополнительных услугах для этих пассажиров. И такие договора — не редкость", — рассказывает Долинце.

Когда и насколько подешевеют авиабилеты в уже "открытом небе"

В том, что касается ценообразования, участники рынка и авиаэксперты тоже единодушны — существенного снижения цен на авиабилеты ждать не стоит. Например, Евгений Хайнацкий приводит в качестве аргумента простые законы экономики.

"Если когда-то со всех городов Европы к нам начнет летать много перевозчиков и появится много международных рейсов, но спрос на них будет маленький, могут ли все билеты быть всегда по 10 евро? Ни один из перевозчиков не окупит свои затраты при таких стоимостях", — объясняет он.

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С этим согласен и Богдан Долинце. По его словам, низких цен на авиабилеты можно не ждать на 80-85% маршрутов, которые уже давно летают из Киева в европейские города без ограничений. Но на тех 15% направлениях, где ограничения по количеству перевозчиков были, направления могут подешеветь.

"Это в первую очередь касается ограничений между украинскими и немецкими городами. Там есть вероятность, что придет третий и четвертый европейский перевозчик, появится конкуренция, из-за которой цена снизится. Но речь все равно не идет о глобальном снижении цен. Только по отдельным направлениям", — поясняет Долинце.

В плане возможного снижения цен на авиабилеты после подписания СоАП (соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС — Delo.ua) эксперт приводит в пример опыт Беларуси, Грузии и Молдовы. Существенного изменения количества рейсов, пассажиропотока и стоимости авиабилетов после "открытого неба" в этих странах не произошло. Намного больше в этом отношении случилось после введения безвизового режима. Кстати, в Украине тоже. Поэтому на какой-то существенный эффект эксперт не рассчитывает.

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Такого же мнения придерживается и Александр Ланецкий. По его словам, уже сейчас по разным акциям можно найти низкие цены на билеты и на них путешествовать. Поэтому в плане "открытого неба" изменится мало, ведь большинство лоукостеров у нас уже летает.

Почему украинские авиакомпании не в восторге от "авиационного безвиза"

По мнению Александра Ланецкого и других опрошенных Delo.ua экспертов, по отношению к отечественным авиакомпаниям соглашение немного недоработано, ведь в первую очередь оно защищает европейских перевозчиков. И защищает именно от украинских.





"То есть, европейские компании теперь могут выполнять коммерческие полеты между любыми парами городов в европейских странах и плюс между любыми парами внутри Украины. А украинские компании могут выполнять полеты только между Европой и Украиной, но не внутри Европы", — объясняет Ланецкий.

По его словам, украинских авиаперевозчиков попросту не пустят на европейский рынок, чтобы не делиться его долей. И больше всего от недопуска пострадают отечественные грузовые авиакомпании. В свою очередь европейским авиакомпаниям, по мнению эксперта, вряд ли будет интересен украинский рынок внутренних рейсов, ведь особого пассажиропотока на нем нет.

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С этим отчасти соглашается и Евгений Хайнацкий. По его словам, частоту полетов и количество направлений на внутренних рейсах и вообще, диктует, конечно же, спрос на рынке. Поэтому, если между парой городов нет трафика, не будет и рейсов.

В том, что касается судьбы украинских авиаперевозчиков в Европе, Хайнацкий настроен тоже не особо оптимистично. По его словам, рассчитывать на то, что иностранные пассажиры будут вкладываться в украинскую экономику, летая на украинских авиалиниях, не стоит. Ведь для них важен бренд компании и ее узнаваемость на рынке.

"Таким образом, от них при массовости рейсов мы получим основной удар по нашим перевозчикам, которым будет тяжело бороться с сетевыми гигантами на их территориях. Да, нам важно для экономики страны возить иностранцев в Украину, но кого они выберут — малоизвестную или вообще не известную авиакомпанию Украины или легендарного перевозчика с брэндом и именем?", — подчеркивает Евгений Хайнацкий.

Генеральный директор авиакомпании, которая запустилась в Украине перед Bees Airline — Дмитрий Сероухов из SkyUp, отмечает, что часть соглашения, которая касается вопросов безопасности и упорядочивания стандартов с Европейским Союзом, авиакомпания поддерживает, ведь это принципиальный момент для развития авиаперевозок в Украине.

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"Но в том, что касается экономической составляющей, мы очень рассчитываем, что на момент открытия внутренних украинских направлений для авиакомпаний из ЕС рынок внутренних европейских перевозок станет доступным для отечественных", — объясняет Сероухов.

При этом, он надеется на создание равных условий работы для обеих сторон соглашения в том, что касается законодательных инициатив и, конечно же, равных механизмов финансовой поддержки отрасли.

"Развитые механизмы поддержки, которые действуют в ЕС, направлены на усиление европейских предприятий. И мы надеемся, что подписанты соглашения рассматривают национальный рынок не только как потенциальный источник 40-миллионного пассажиропотока", — добавил Сероухов.

Каковы реальные плюсы "открытого неба"

Но какой же профит тогда Украине от подписанного соглашения? По мнению Богдана Долинце, для украинских перевозчиков после подписания "открытого неба" с позитивной точки зрения ничего не поменяется — воспользоваться его преимуществами быстро они все равно не смогут. Поэтому, если говорить об эффекте, этот шаг важен скорее в политическом смысле — с точки зрения продолжения интеграции Украины в ЕС.

"Но вторая составляющая — вопросы защиты прав пассажиров, безопасности полетов, сертификации наших правил к европейским. Вот тут будет ключевой эффект", — полагает Долинце.

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В свою очередь Кирилл Новиков — один из немногих опрошенных Delo.ua экспертов, настроенных более оптимистично, считает, что Украина может быть интересна европейским перевозчикам потому, что наш рынок показал высокий темп восстановления в пандемию. И для страны большой плюс, если игроков будет становиться больше.

"Я думаю, что сейчас наступает золотое время для существующих и новых украинских компаний, так как "открытое небо" будет способствовать увеличению количества рейсов. А чем больше в Украину будет прилетать иностранных туристов, которых потом необходимо будет везти обратно, тем больше будет перевозчиков", — полагает Новиков.

И добавляет, что в этом году Украину посетило очень много туристов из Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара. Эти страны открыли для себя Украину, а мы для себя — прямые рейсы в эти страны. Для украинцев они не дешевые, но для этих туристов путешествие в Украину относительно недорогое.

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"Благодаря грамотной промоутерской компании и сарафанного радио туристы из этих стран активно начали посещать нашу страну. Я думаю, что в следующем году их будет еще больше. И нам нужно поддерживать данную тенденцию, так как благодаря этим туристам в нашем государстве происходит несколько процессов. Например, развивается инфраструктура и открываются новые аэропорты, а это важно, ведь авиакомпании должны иметь выбор, куда им летать", — рассуждает Новиков.

По его словам, существует множество национальных парков и региональных аэропортов, обновлением и модернизацией которых государство занялось в последние два года. И они открывают доступ к путешествиям в любую точку страны. Соответственно, это будет способствовать развитию внутреннего туризма.

"Конечно же, эффект от всего этого мы увидим не сразу, но уже в следующем году сможем посчитать, сколько людей прилетело в региональные аэропорты и вылетали из них", — подытожил эксперт.

Наталья Лошакова, Надия Михальчук, Елена Ковтун специально для Delo.ua