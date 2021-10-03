Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

Власти Украины планируют построить на Донбассе два аэропорта.

Об этом заявил на брифинге в Трускавце президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке страны война. И им нужно показывать, что государство развивается. Поэтому строится инфраструктура на Донбассе. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу", — сказал он.

В частности, Зеленский рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Он отметил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.

Кроме того, по словам президента, существует сложная ситуация с шахтами Донбасса.

"Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и во Львовской области. Мы над этим работаем", — заверил он.

В контексте Донбасса Зеленский также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.

"Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей вещать о реальной ситуации в Украине. Это — борьба против российской дезинформации", — подчеркнул глава государства.

Как известно, 19 июля 2021 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко на встрече с журналистами рассказал, что Мариупольский региональный аэропорт будет построен на стыке двух областей — Донецкой и Запорожской.

Ранее в Украине построили полностью новую взлетно-посадочную полосу — первую за 10 лет.