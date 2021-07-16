Транспорт 1 час назад

В Украине построили полностью новую взлетно-посадочную полосу: первую за 10 лет (ВИДЕО)

Теперь аэропорт "Одесса" стал "всепогодным", а новая полоса позволит принимать широкофюзеляжные суда

Новая полоса Одесского аэропорта. Фото: "Думская" Новая полоса Одесского аэропорта. Фото: "Думская"
Новая полоса Одесского аэропорта. Фото: "Думская"

Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" 16 июля приняла свой первый борт.

Это первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет, сообщает "ЦТС".

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Указано, что с открытием данной полосы аэропорт стал "всепогодным", то есть может принимать рейсы практически при любых погодных условиях.

Также новая полоса позволит принимать широкофюзеляжные суда, включая Boeing 767, Airbus A330, а в перспективе — Boeing 777 и 787.

Известно, что длина новой взлетно-посадочной полосы — 2800 м, ширина — 45 м. Ее конструктив имеет толщину 105 см, из них 40 см — "тяжелый бетон".

Как отмечается, на строительство взлетной полосы выделили 1,68 млрд грн. При этом строительные работы продолжались 31 месяц.

Накануне аэропорт не обслуживал рейсы в течение полутора суток для того, чтобы подготовиться к приему рейсов на новой полосе.

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Как сообщается, полоса РД1, обслуживавшая взлеты и посадки до этого, была построена еще в 1961 году.

В июне 2021 года Одесский аэропорт принял первый рейс на новом перроне S площадью 40 тысяч квадратных метров, расположенном непосредственно вдоль нового терминала. Он насчитывает 8 мест-стоянок для воздушных судов.

Напомним, решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса" приняли еще в 2013 году, работы начались в 2018 году, а завершить планировали в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Черкассы" в ближайшее время закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит уже в 2021 году возобновить работу предприятия.

Перед этим СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта в махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн.

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