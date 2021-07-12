В Украине до конца 2021 года возобновит работу аэропорт "Черкассы" — ОГА

В Международном аэропорту "Черкассы" в ближайшее время закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит уже в 2021 году возобновить работу предприятия.

Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко в комментарии "Укринформу".

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"На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательно завершится. Правда, для того, чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу", — рассказал он.

По его словам, проект по капитальному ремонту был начат еще в 2018 году, но по ряду причин был приостановлен. На сегодняшний день работы восстановлены, и уже через несколько месяцев предполагается, что "обновленная" взлетно-посадочная полоса будет возвращена на баланс аэропорта. Общая стоимость реконструкции — почти 129 млн грн.

Также для функционирования аэропорта нужно погасить задолженность коммунального предприятия. Речь идет о сумме в 12,8 млн грн, в частности, из них 5,5 млн грн касаются земельного налога, 3,1 млн грн — НДС, 3 млн грн — пеня по страховым взносам в Пенсионный фонд и 128 тысяч грн — это задолженность по заработной плате.

Скичко отметил, что после запуска аэропорт все равно будет работать с ограничениями, принимая только малые суда — они должны быть до 60 тонн. Например, один из самых популярных пассажирских самолетов мира — Boeing 737-800 — он сможет принимать только раз в сутки.

"Работы длились не один год, и на нашу долю выпало их завершение. Нам необходимо ввести в эксплуатацию эту взлетно-посадочную полосу, и аэропорт заработает", — добавил глава Черкасской ОГА.

Как известно, международный аэропорт "Черкассы" — аэропорт в Черкассах, расположенный на западной окраине города. Аэропорт имеет статус международного (с 2009 года), но он использовался главным образом для внутренних рейсов. Имеет единственную взлетно-посадочную полосу, которая по всем характеристикам является третьей в Украине по мощности после обеих киевских.

В 1984 году аэропорт был одним из наибольших в УССР, имел статус международного, обслуживал до 80 рейсов в сутки, принимал самолеты до 185,5 тонны. В 1992 году потерял статус международного и прекратил принимать международные рейсы.

Аэропорт перестал принимать самолеты в 1997 году, но окончательно был закрыт в 2001 году из-за проблем с финансированием.

29 марта 2007 года получил новый сертификат и 7 мая возобновил свою работу — в аэропорту приземлился испытательный самолет "Бичкрафт Б-350", прибывший из аэропорта "Борисполь" для проведения диагностики взлетно-посадочной полосы. В 2007-2009 гг. аэропорт был реконструирован, существенно обновили взлетную полосу и аэровокзал.

По состоянию на 2011 год аэропорт не работал по назначению.

В 2016 году была разработана правительственная программа по восстановлению местных аэропортов, согласно которой Черкасский аэропорт передается в Министерство инфраструктуры и будет принадлежать Черкасскому областному совету, на его восстановление выделяют 90 млн грн из государственного бюджета, 10 млн грн из Министерства инфраструктуры и 500 тысяч грн из областного бюджета.

С 2018 года начался новый ремонт взлетно-посадочной полосы.

Ранее аэропорт "Ужгород" принял первый регулярный рейс за последние 2 года.

Напомним, c 9 сентября 2021 года вступают в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

При этом с 2022 года планируется начать строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты в регионе могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.